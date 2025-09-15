IndyCar-coureur Colton Herta gaat zich definitief richten op een toekomst in de Formule 1. De jonge Amerikaan verbond zich begin september aan het toekomstige Cadillac-team. Waar routiniers Valtteri Bottas en Sergio Pérez de vaste stoeltjes zullen bezetten, focust Herta zich op test- en reservewerk én een debuut in de Formule 2. Lando Norris, die in het verleden al met Herta heeft geracet, benadrukt dat een IndyCar-coureur de juniorklassen kan domineren.

De overstap van Colton Herta naar de Formule 2 riep veel vragen op over de kwaliteiten van IndyCar-coureurs en in hoeverre deze zich laten vertalen naar de Europese raceklassen. Lando Norris twijfelt er niet aan dat Herta zal uitblinken in het ‘kleine broertje’ van de koningsklasse. “Waarschijnlijk is hij in staat om op zeer hoog niveau in de Formule 1 te racen”, verzekerde de Brit tegenover IndyStar. “Daarom is de kans ook groot dat hij veel beter is dan de meeste coureurs die in de Formule 2 rijden. Als het aan mij lag, had hij daar nooit hoeven racen.”

‘Niveau IndyCar is hoger dan Formule 2’

“IndyCar is een van de zwaarste series ter wereld”, verduidelijkte Norris. “Ik denk dat het een ongelooflijk zware auto is om te besturen. Ik heb er zelf in gereden en dan merk je vanzelf dat het niveau van die coureurs ongelooflijk hoog ligt. Dus ik weet niet hoeveel superlicentiepunten ze in de IndyCar halen, maar ik schat dat het boven het niveau van de Formule 2 ligt.” Toch moet Herta eerst indruk maken bij de junioren, alvorens hij kansen krijgt in de koningsklasse.

Overigens zal een stint in de Formule 2 niet de eerste keer zijn dat de 25-jarige Amerikaan zich op Europese circuits waagt. In 2015 racete Herta al in de Britse MSA Formula als teamgenoot van Norris. In 2016 reed hij vervolgens in de EuroFormula Series op circuits als Spa, Monza en Barcelona. Daardoor zal de overstap naar de Formule 2 waarschijnlijk een minder grote sprong in het diepe zijn dan aanvankelijk werd verwacht.

