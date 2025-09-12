Voormalig Ferrari-topman Luca di Montezemolo heeft zich uitgesproken over de huidige vormdip van de Scuderia. Het team versterkte zich dit jaar met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton, maar kwam tot dusver niet verder dan de tweede plaats. Bovendien heeft de Britse vedette nog niet op het podium gestaan. Di Montezemolo wijst op een gebrek aan leiderschap bij teambaas Fred Vasseur.

Tijdens de afgelopen GP in Monza, de thuisrace van Ferrari, eindigden Charles Leclerc en Lewis Hamilton als vierde en zesde. Dit is tekenend voor het seizoen van de Italiaanse renstal, dat na een aantal sterke optredens in 2024 nu onderdoet voor McLaren en Max Verstappen. Di Montezemolo stelt dat vooral het gebrek aan duidelijk leiderschap binnen het team hem pijn doet.

Fred Vasseur versus Mattia Binotto

“Een Ferrari zonder duidelijke leider, dat doet me tegenwoordig echt verdriet”, verklaarde hij tegenover de Italiaanse tak van Sky Sports. “Als er iets is dat Ferrari me heeft geleerd, dan is het dat je harder moet werken als je wint, en dat geldt natuurlijk dubbel als je niet wint.” Di Montezemolo benadrukte dat het juiste personeel doorslaggevend is voor succes in de autosport en was kritisch op het huidige bewind van Vasseur.

LEES OOK: Briatore stelt deadline voor besluit toekomst Colapinto: ‘Team heeft stabiliteit nodig’

“Je moet de juiste mensen inzetten”, lichtte hij toe. “Zo had ik destijds een aantal zeer bekwame werknemers. Als Mattia Binotto had kunnen blijven, was dat waarschijnlijk beter geweest”, voegde de Italiaan eraan toe. Binotto nam eind 2022 afscheid van de Scuderia na relatief weinig sportieve successen. “Constante verandering betekent het verlies van een van de belangrijkste elementen – de stabiliteit van een team. Bij verandering begin je weer van voor af aan en is er ontzettend veel te doen. Binnen Ferrari worden er vaak dingen geroepen die te hoge verwachtingen scheppen”, besloot Di Montezemolo kritisch. “Zorg eens dat je eerst resultaten boekt, dan kun je daarna aankondigingen doen.”

Luca di Montezemolo was tussen 1991 tot 2014 de grote baas van Ferrari. Tijdens zijn ambtstermijn blies hij zowel het Formule 1-team als de autofabrikant nieuw leven in. Zo won de Scuderia onder zijn leiding meerdere constructeurs- en coureurstitels, met name met de legendarische Michael Schumacher. Op 10 september 2014 trad Di Montezemolo af na toenemende spanningen met zijn beoogde opvolger, FIAT-Chrysler-CEO Sergio Marchionne.

Lees hier alles over de GP Azerbeidzjan

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.