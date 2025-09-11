Alpine-adviseur Flavio Briatore heeft een deadline gezet voor het besluit over een eventuele contractverlenging van Franco Colapinto. De Argentijn heeft in zijn tijd bij de Franse renstal nog niet veel kunnen presteren, maar Alpine sluit vooralsnog niet uit dat de coureur ook in 2026 naast Pierre Gasly mag plaatsnemen. ‘Het team heeft stabiliteit nodig’, onthult Briatore alvast.

Zes races kreeg Jack Doohan begin 2025 de tijd om zich te bewijzen als coureur bij Alpine. Zonder succes, want de Australiër werd afgelopen mei vervangen door Franco Colapinto. Maar ook de Argentijn kan nog geen potten breken bij de Franse renstal. Colapinto rijdt na tien races nog altijd puntloos rond, met een elfde plaats op Zandvoort als voorlopig beste resultaat.

Flavio Briatore, die sinds het vertrek van teambaas Oliver Oakes de touwtjes in handen heeft, onthult dat Colapinto nog niet helemaal voor zijn plekje hoeft te vrezen. “Het team heeft stabiliteit nodig”, vertelt de Italiaan aan Agence France-Presse. “De mogelijkheid om misschien dezelfde twee coureurs aan te houden, is zeker onderdeel van die stabiliteit.” Briatore onthult dat Alpine eind oktober definitief een besluit neemt over de toekomst van Colapinto bij Alpine.

Stabiliteit

Pierre Gasly verlengde tijdens het Grand Prix-weekend in Monza nog tot en met 2028 zijn contract bij Alpine, terwijl Colapinto nog even in spanning moet afwachten. “We hebben nu nog niet besloten, maar normaliter betekent stabiliteit dat we beide coureurs aanhouden. Het belangrijkste is om een auto te ontwikkelen, die ook echt goede prestaties kan leveren.” In 2026 stapt Alpine tevens over van eigen motoren naar de krachtbronnen van Mercedes.

