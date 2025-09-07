Flavio Briatore ziet een duidelijke stijgende lijn bij Franco Colapinto. De Argentijnse rookie, die na een paar races Jack Doohan verving, rijdt nog altijd puntloos rond in de Formule 1. Toch lijkt hij de Alpine-top inmiddels te overtuigen van zijn kwaliteiten.

“Voor nu vind ik dat Franco het goed doet,” zegt Briatore tegenover Sky. “Hij betaalde in het begin de tol voor zijn gebrek aan ervaring, zoals veel jonge coureurs. Maar in de laatste drie, vier races rijdt hij veel constanter, maakt hij geen fouten. We hebben nog vier of vijf races om hem te beoordelen, daarna zullen we zien.”

Afgelopen weekend reed Colapinto naar zijn beste resultaat van het seizoen met een elfde plaats, vlak achter teamgenoot Esteban Ocon. Briatore wijst erop dat ook andere nieuwkomers tijd nodig hebben om op snelheid te komen: “Je ziet het bij alle rookies dit jaar. De eerste zes, zeven races waren moeilijk voor iedereen. Maar ik denk dat Franco zichzelf nu begint te stabiliseren. Hij rijdt goed en communiceert uitstekend met de engineers. Laten we afwachten.”

Ondertussen heeft Alpine gisteren bevestigd dat Pierre Gasly een contractverlenging heeft gekregen tot eind 2028. Het tweede stoeltje is nog niet ingevuld, maar Briatore verwacht voor november duidelijkheid te hebben over wie Gasly’s teamgenoot wordt.

