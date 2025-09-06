Pierre Gasly heeft zijn contract bij Alpine verlengd en blijft tot en met 2028 bij de Franse renstal. De Fransman kijkt vol vertrouwen naar de toekomst en hoopt dat het team, met de nieuwe reglementen van 2026, kan meedoen in de strijd om het kampioenschap. Met het nieuwe contract laat Gasly zien dat hij, ondanks een moeizaam seizoen tot nu toe, alle vertrouwen heeft in het team.

“Ik ben ontzettend blij mijn toekomst aan Alpine te verbinden”, zegt Gasly. “Racen voor een Frans automerk als Fransman maakt me trots. Sinds mijn komst in 2023 voelde dit team meteen als thuis.” De keuze om te verlengen was voor hem dan ook logisch. “De steun van Flavio Briatore, het geloof van François Provost (CEO Renault, red.) en de mensen binnen het team maken de keuze vanzelfsprekend. Ik wil hier blijven, samen races winnen en wereldkampioen worden.”

Ook Flavio Briatore reageert enthousiast op het nieuws: “Sinds mijn terugkeer benadruk ik hoe belangrijk het is om Alpine weer competitief te maken.” De nieuwe regels van 2026 zijn volgens hem cruciaal, en Gasly speelt daarin een centrale rol. “We zijn klaar voor het nieuwe tijdperk. Met Pierre als kopman hebben we de juiste man. Hij is van grote waarde geweest in deze moeilijke fase. Ik ben onder de indruk van zijn instelling, toewijding en talent. We kijken ernaar uit om dit project samen voort te zetten.”

