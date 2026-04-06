Franco Colapinto kijkt met een totaal ander gevoel naar het F1-seizoen dan een jaar geleden. De Argentijn merkt dat de heropleving van Alpine hem niet alleen sportief, maar ook mentaal een boost heeft gegeven. Vorig jaar was hij – samen met Jack Doohan – de enige coureur die geen punten wist te scoren. Tijdens de laatste GP van China eindigde Colapinto echter voor het eerst in de top tien namens de Franse renstal. Dat geeft hem meer zelfvertrouwen voor de rest van het seizoen.

“Natuurlijk ben ik gelukkiger”, vertelde hij aan de media in Suzuka. “Als je wat verder naar voren kunt vechten, geeft dat je meer zelfvertrouwen. Dat zorgt ervoor dat je in bepaalde situaties net dat beetje extra geeft.” Vorig jaar was dat wel anders. Alpine legde zich al snel toe op de nieuwe reglementen voor 2026, waardoor Gasly en met name Colapinto stijf onderaan eindigden. De Fransman kende gematigd succes, maar zijn minder ervaren teamgenoot slaagde er niet in om punten te scoren.

De gok op 2026 betaalt zich vooralsnog uit. Mede dankzij de krachtige Mercedes-motor staat de teller na drie races al op 16 WK-punten; de ontwikkeling van de A526 werpt zijn vruchten af. Toch ziet Colapinto nog steeds ruimte voor verbetering. “Ik denk dat het ook heel positief is om te weten dat er nog veel te verbeteren valt”, legde hij uit. “Het feit dat we nu al punten scoren terwijl we nog niet op ons best presteren, belooft veel goeds. Dus ja, ik denk dat ik dit jaar een zeer competitieve instelling heb en dat stemt me gelukkig. En natuurlijk blijven we streven naar consistente puntenfinishes.”

