Lewis Hamilton kan opgelucht ademhalen: na maandenlange onduidelijkheid heeft hij nu weer een vaste race-engineer. De tijdelijke samenwerking met Carlo Santi bevalt namelijk zo goed, dat Ferrari heeft bevestigd dat de Italiaan aanblijft. “Er zijn geen plannen om Santi te vervangen”, aldus de Italiaanse renstal.

Tijdens zijn eerste jaar in het Ferrari-rood lag Lewis Hamilton via de boordradio geregeld in de clinch met zijn toenmalige race-engineer Riccardo Adami. Ferrari besloot daarop om de twee voor 2026 uit elkaar te halen en Carlo Santi nam tijdelijk de taken van Adami over. De samenwerking tussen Santi en de zevenvoudig wereldkampioen bevalt echter zo goed, dat de Italiaan nu ook aanblijft als de vaste waarde aan de pitmuur voor Hamilton.

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“Carlo en Lewis werken behoorlijk goed samen en er zijn geen plannen om hem te vervangen”, vertelde een woordvoerder van Ferrari aan BBC Sport. Santi vergezelde Hamilton tijdens de GP Catalonië in Barcelona nog op het podium. Het was de eerste keer dat de coureur een zege haalde in dienst van Ferrari.

‘Klikte meteen’

Na afloop van de podiumceremonie in Spanje prees Hamilton Santi nog, die al de bijnaam ‘Italiaanse Bono’ heeft gekregen. De naam verwijst naar Peter ‘Bono’ Bonnington, de race-engineer bij Mercedes die jarenlang met de zevenvoudig wereldkampioen samenwerkte. “Carlo was dit jaar een soort invaller, die er meteen vol in dook en zich samen met mij volledig inzette”, zei Hamilton toentertijd. “We kenden elkaar niet, we hadden nog nooit met elkaar gesproken en ik wist eigenlijk helemaal niets over hem. Maar toen we elkaar ontmoetten, klikte het volgens mij meteen.”

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