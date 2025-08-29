Francesco Cigarini, voormalig Ferrari-engineer en tegenwoordig werkzaam als fysiotherapeut in de autosport, is van mening dat Lewis Hamilton bij Ferrari een verbindende figuur mist die te vergelijken is met Niki Lauda tijdens diens periode bij Mercedes. Volgens Cigarini zou zo’n rol cruciaal kunnen zijn om de communicatie tussen de zevenvoudig wereldkampioen en zijn engineers te verbeteren.

In een gesprek met Formula1.it legt Cigarini uit hoe hij de huidige situatie bij Ferrari ziet: “Ik plaatste onlangs een bericht op Instagram, omdat ik over deze situatie nadacht. Het viel me op dat Hamilton bij Mercedes iets had wat bij Ferrari ontbreekt: een Niki Lauda. Iemand die als schakel fungeert tussen het team en de coureur, en die kan overbrengen wat Hamilton wil, maar dan op een minder directe manier.”

‘Smeersel tussen team en coureur’

Volgens Cigarini is juist die verbindende rol belangrijk om Hamilton beter tot zijn recht te laten komen in zijn nieuwe omgeving: “Je hebt iemand nodig die als woordvoerder optreedt en tegelijkertijd als smeersel werkt tussen het hele team en de coureur. Dat was precies wat Niki Lauda goed kon, en dat heeft Hamilton bij Mercedes enorm geholpen.”

Hamilton maakte dit seizoen de overstap van Mercedes naar Ferrari. Waar de Brit in zijn lange loopbaan zeven wereldtitels verzamelde, verloopt zijn eerste seizoen bij de Scuderia tot nu toe wisselvallig. De Italiaan Cigarini werkte jarenlang bij Ferrari en is bij autosportfans onder andere bekend van een zwaar ongeluk in 2018, toen hij tijdens een pitstop zijn been brak.

