Lewis Hamilton gelooft dat hij voor de ‘grootste reglementswijziging’ in zijn carrière staat. Met ingang van het nieuwe seizoen gaan zowel het chassis- als het motorreglement volledig op de schop. Voor Ferrari staat er veel op het spel. Na een relatief teleurstellend 2025, vooral voor nieuwkomer Hamilton, heeft de Scuderia veel te winnen in het aankomende seizoen. Vrijdag kon Hamilton alvast proeven van zijn nieuwe strijdwapen, de SF-26.

Hamilton waarschuwt dat het Formule 1-seizoen van 2026 een ongekend technisch én competitief jaar belooft te worden. De nieuwe reglementen van de FIA brengen ingrijpende veranderingen aan zowel de auto’s als de motoren, met als doel het inhalen te verbeteren. Ferrari presenteerde vrijdag zijn nieuwe bolide op het thuiscircuit in Fiorano, voorafgaand aan de eerste privétests in Barcelona. Hamilton, die nauw betrokken was bij de ontwikkeling van de SF-26, sprak over zijn rol in het team en de uitdagingen die voor hem liggen.

“Het seizoen van 2026 is een enorme uitdaging voor iedereen”, verklaarde hij na zijn eerste rondjes. “Dit is waarschijnlijk de grootste reglementswijziging die ik in mijn carrière heb meegemaakt. Wanneer een nieuw tijdperk aanbreekt, draait alles om ontwikkeling, groei als team en vooruitgang in dezelfde richting. Als coureur was het een bijzonder fascinerende uitdaging om vanaf het begin betrokken te zijn bij de ontwikkeling van zo’n andere auto, en om nauw samen te werken met de ingenieurs om een duidelijke richting voor de bolide te bepalen.” Hamilton benadrukte dat zijn rol verder gaat dan alleen het rijden. “Het is een uitdaging die we samen als team aangaan, gesteund door de buitengewone passie van de tifosi”, besloot hij. “Die steun betekent ontzettend veel voor ons.”

