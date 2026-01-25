De nieuwe SF-26 van Ferrari maakte vrijdag zijn debuut op het testcircuit van Fiorano. Aan coureur Lewis Hamilton de eer om als eerste te proeven van de nieuwe bolide voor 2026. De wereldwijde onthulling zorgde echter al snel voor onrust onder fans, nadat er beelden opdoken waarop te zien was hoe Hamilton de auto langs de baan tot stilstand bracht. Ferrari stelde de tifosi later gerust; er waren geen problemen en de eerste shakedown verliep vlekkeloos.

Na een teleurstellend seizoen in 2025, waarin Ferrari geen enkele overwinning wist te behalen, rusten de hoop en verwachtingen op de SF-26. Ook voor Lewis Hamilton staat er veel op het spel; de Brit kende een moeizaam eerste jaar bij de Scuderia en veroverde in 24 Grands Prix geen enkele podiumplaats. Tijdens een natte sessie op Fiorano kreeg hij de eer om de nieuwe auto als eerste te testen. Echter, toen de Brit na enkele ronden tot stilstand kwam, leidde dat al snel tot speculaties over mogelijke kinderziektes.

Testlimiet

Op sociale media verschenen beelden van monteurs die het circuit op snelden om de auto te bergen en terug te brengen naar de garage. Ferrari maakte echter korte metten met de geruchten en benadrukte dat er geen sprake was van een technisch probleem. Hamilton had de instructie gekregen om de auto stil te zetten vanwege de strikte limiet op het aantal toegestane kilometers tijdens het demonstratie-evenement. In totaal mocht Ferrari slechts vijftien kilometer rijden, waarbij Hamilton tweeënhalve ronde voor zijn rekening nam. Charles Leclerc mocht vervolgens dezelfde afstand afleggen.

LEES OOK: VIDEO: Bearman spint tijdens shakedown met nieuwe Haas-bolide in Fiorano

Teambaas Frédéric Vasseur legde na afloop uit dat Ferrari’s prioriteit lag bij een snelle introductie van de auto op het circuit. “De auto zo snel mogelijk de baan op krijgen, dat was het uitgangspunt”, aldus Vasseur. “We hebben de demo-dag zo lang mogelijk uitgesteld om tijd te hebben de auto verder te ontwikkelen. In de volgende sessies zullen we upgrades introduceren, maar voor nu was betrouwbaarheid het belangrijkste.” Ferrari verliet Fiorano dan ook met een tevreden gevoel. “Het belangrijkste is dat we kilometers kunnen maken, en daarom zijn we na vandaag erg tevreden. We hebben geen problemen ondervonden en dit is een goede stap richting Barcelona.”

Bekijk hier de F1-kalender voor 2026

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.