Oliver Bearman heeft tijdens de eerste shakedown van de nieuwe Haas-bolide een klein incident meegemaakt. De Britse coureur was zaterdag op het circuit van Fiorano bezig met de eerste meters in de VF-26, maar maakte daarbij een spin op lage snelheid.

Het moment deed zich voor tijdens een installatierondje op het testcircuit van Ferrari, waar Haas traditioneel zijn shakedowns afwerkt. In tegenstelling tot Racing Bulls-coureur Arvid Lindblad, die eerder deze week eveneens een spin kende met een auto van de nieuwe generatie, kon Bearman zijn weg zonder verdere problemen vervolgen.

Haas is inmiddels het zevende team dat zijn 2026-auto aan het asfalt heeft toevertrouwd, in aanloop naar de eerste officiële testmomenten. Maandag staat in Barcelona een besloten test op het programma. McLaren, Red Bull, Aston Martin en Williams hebben hun nieuwe auto’s vooralsnog nog niet in actie laten komen.

De shakedowns dienen vooral ter controle van systemen en betrouwbaarheid en leveren zelden representatieve prestaties op. Desondanks onderstrepen de vroege spins dat de nieuwe generatie Formule 1-auto’s, ontwikkeld volgens het reglement voor 2026, nog vraagt om aanpassing van coureurs en teams.

Zie hieronder het moment van de spin van Bearman in beeld.

