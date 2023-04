Zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft een voorlopig einde gemaakt aan alle geruchten en speculaties over zijn toekomst. “Ik wil tot het laatst van mijn dagen bij Mercedes blijven”, zo tekent Autosport op uit zijn mond.

Voor het tweede jaar op rij is Mercedes er niet in geslaagd om een kampioenswaardige auto te bouwen. Red Bull is oppermachtig, meer dan ‘best of the rest’ lijkt er voor Hamilton en consorten niet in te zitten dit jaar. Dat gegeven leidde tot allerlei geluiden over zijn toekomst. De Brit heeft namelijk een aflopend contract en van een verlenging daarvan is nog allerminst sprake.

Teambaas Toto Wolff zei te kunnen begrijpen dat Hamilton elders tekent als Mercedes hem geen winnende auto kan bezorgen. Anderen opperden dat een stap naar Ferrari misschien wel eens een goed idee zou kunnen zijn. Ondertussen deed Hamilton er het zwijgen toe.

‘Voel me thuis’

“Maar”, klinkt het nu, “ik voel me helemaal thuis bij Mercedes. Ik zie mezelf hier eerlijk gezegd blijven tot mijn laatste dagen. Kijk eens naar een legende als Stirling Moss. Die bleef bij Mercedes tot het einde. Het is mijn droom om dat ook ooit te kunnen doen. En eigenlijk kan dat ook hier, dus ik ga gewoon door.”

Hamilton zegt mee te willen helpen het merk Mercedes nog verder uit te willen bouwen. “Het voelt als familie voor mij.”