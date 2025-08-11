Lewis Hamilton geniet de komende weken van een welverdiende zomerstop. Na een moeizame eerste seizoenshelft bij Ferrari hopen de tifosi dat de zevenvoudig wereldkampioen sterker terugkomt in de resterende tien Grands Prix. De eerstvolgende uitdaging is de Nederlandse GP, die in het laatste weekend van augustus wordt verreden. Hamilton legt uit waarom Zandvoort voor hem één van de mooiste circuits op de kalender is.

In gesprek met Viaplay werd Hamilton gevraagd naar Zandvoort en de aankomende Dutch GP. Wat maakt deze baan zo bijzonder voor de 40-jarige Formule 1-veteraan? “Het is net als een oud huis met veel karakter”, omschreef hij het circuit. “Hoe krijgt een huis karakter? Door alle kleine foutjes en oneffenheden. Veel racebanen zijn helemaal vlak, maar Zandvoort is aangelegd in een tijd zonder moderne technologie. Daardoor heeft het kuilen en hobbels, omdat de grond en heuvels eromheen bewegen.”

Niet alleen het circuit, maar ook de sfeer en de toeschouwers maken de Dutch GP volgens Hamilton tot een uniek evenement. “Het is niet alleen een klassieke baan, de fans zijn ook heel belangrijk. Zij maken Zandvoort voor mij een van de mooiste circuits om op te rijden”, voegde Hamilton eraan toe. “Het is geweldig om elk jaar weer al die supporters te zien. Zij zorgen ervoor dat dit echt een bijzondere race is”, besloot de Ferrari-coureur.

