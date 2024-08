Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Lewis Hamilton. Cijfers: 7,6.

Tom Coronel: “Lewis Hamuilton is en blijft een topcoureur, die stiekem nog wel eens een wereldtitel kan pakken. En dat zou ik hem van harte gunnen. Hij won onlangs in België en daarvoor in Silverstone, voor de negende keer. Het zat allemaal mee, maar hij flikte het wel gewoon. Ik kijk echt uit naar Lewis bij Ferrari.”

“Je merkt aan alles dat Lewis nu al afscheid aan het nemen is van Mercedes en vice versa. Ik vind het een meesterzet van Ferrari dat ze hem genomen hebben, maar ze hadden natuurlijk liever Max gehad. Ferrari kan alleen wereldkampioen worden met Max, dat gaat ze met Hamilton niet lukken. Hij is tweede keus, maar beter tweede dan derde keus. Van Hamilton weet je dat hij voorsorteert op zijn afscheid, want na Ferrari is er niets meer. Ferrari-rood is voor iedere coureur een natte droom, maar reken maar dat hij volgend jaar een paar keer badend in het zweet wakker zal worden. Want dan rijdt hij in zijn rode Ferrari gewoon achter de Mercedessen aan.”