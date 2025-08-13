Liam Lawson zegt dat een technische gok van Red Bull Racing direct heeft bijgedragen aan zijn snelle vertrek uit het team. De Nieuw-Zeelander kreeg begin dit seizoen slechts twee Grands Prix naast Max Verstappen, maar werd na de GP van China alweer vervangen door Yuki Tsunoda en moest zelf terugkeren naar het dochterteam Racing Bulls.

“Tijdens dat weekend in China reden we met een extreme afstelling om meer over de auto te leren,” vertelt Lawson aan RN365. “Ik stemde in omdat ik dacht dat het voor mijn ontwikkeling was. Achteraf bleek dat die resultaten juist werden gebruikt om mij uit het team te zetten.”

De 22-jarige Lawson geeft toe dat hij de situatie verkeerd inschatte. “Ik dacht dat ik meer tijd zou krijgen. Misschien was dat naïef,” zegt hij. Ook over zijn eigen rol is hij kritisch: “Het waren geen foutloze weekenden. Sommige dingen liepen gewoon niet soepel en dat was niet goed genoeg naar mijn maatstaven.”

Lawson kende een lastig debuut in Australië met een crash na P18 in de kwalificatie. Een week later eindigde hij in beide kwalificaties als laatste. In de sprintrace werd hij veertiende, in de hoofdrace twaalfde. Sinds zijn terugkeer bij Racing Bulls presteert de Kiwi beter. In vier races pakte hij zestien punten, waardoor hij nog maar twee punten achter teamgenoot Isack Hadjar staat.

