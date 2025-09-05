Liberty Media-voorzitter John Malone sluit een verkoop van de Formule 1 in de toekomst niet uit. Volgens de Amerikaan blijft aandeelhouderswaarde altijd leidend, ook al heeft Liberty sinds de overname in 2017 een periode van ongekende groei doorgemaakt.

“Het is een beursgenoteerd bedrijf,” verklaarde Malone in de podcast ‘Opening Bid Unfiltered’. “Als iemand zich laat meeslepen en het wil kopen, en bereid is meer te betalen dan wat de directie denkt dat de maximale waarde is, dan zouden we verkopen.”

Liberty nam de Formule 1 in 2017 over voor circa 8 miljard dollar. Sindsdien is de waarde sterk toegenomen. In 2023 deden geruchten de ronde dat het Saudische investeringsfonds PIF een overnamebod van 20 miljard dollar voorbereidde, al werd dit nooit officieel bevestigd. “Ik denk dat de aandeelhouders het momenteel fantastisch vinden, ze houden van Formule 1,” aldus Malone. “En de Formule 1 doet het uitzonderlijk goed. En het merk heeft nog altijd enorme groeikracht.”

