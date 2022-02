De winterstop zit erop, de voorbereiding op 2022 is begonnen! Op bekend terrein in Barcelona, maar met compleet nieuwe auto’s! Wie komt het best voor de dag, wie kent een valse start, en hoe doet de Red Bull RB18 van Max Verstappen het? Volg alle actie via het liveblog van FORMULE1.nl!

Zie je al een tijdje geen update meer? Ververs dit artikel dan!

Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images Foto: Motorsport Images

09:37u - Oud-Formule 1-coureur Karun Chandhok: "Al het gebruikelijke van de testdagen... De rondetijden tellen niet, de auto's zullen er niet hetzelfde uitzien in Bahrein, we weten niet in welke motormodus ze rijden of hoeveel brandstof ze aan boord hebben. Maar de twee autodesigns die iedereen versteld hebben doen staan zijn de Merc en de Red Bull!"

09:33u - Journalist Albert Fabrega deelt een plaatje van de sidepod van Red Bull, die nogal opvallend te noemen is. Het heeft wat weg van de AlphaTauri, maar valt eigenlijk ook weer lastig te vergelijking met andere teams. Een unieke oplossing van het team en het lijkt dan ook een reden te hebben gehad dat het team terughoudend was met het delen van beelden.

09:28u - Alfa Romeo rijdt de baan op met de speciale testlivery. Het is het enige team dat haar bolide nog niet officieel gepresenteerd heeft, dat gebeurt pas ná de testdagen in Barcelona.

09:25u - Ho-Pin Tung geeft op Twitter een (flinke) cursus over de nieuwe bolides: "BCN, meest geanticipeerde testdag in lange tijd? Niet op tijden letten, waar wel op letten: 18-inch banden = dunnere wang = minder demping, nieuwe auto's rijden verticaal stuk stijver om zo laag mogelijk te rijden ivm nieuwe vloer. Stijvere auto vooral te merken in langzamere bochten (minder grip), tractie wordt uitzoeken en zullen remmen bocht 1 veel blokkerende wielen zien."

"Veel lastiger over curbstones, alhoewel op BCN dat alleen laatste chicane van invloed is (exit curbs rel weinig effect). Teams zullen proberen met hoeveel pitch ze weg kunnenkomen om insturen goed te krijgen zonder neerwaartse druk vloer te verliezen en instabiliteit te creëren. Voor rijders wennen, auto's niet alleen verticaal stijver maar ook in "roll". Dat geeft meer platform in snelle bochten maar zullen veel plots overstuur (snap OS) bocht 3 zien omdat teams met rijhoogte zullen spelen."

"Eén vd grootste veranderingen is onderhuids, brandstof nu 10% ethanol en motoren die veel aangepast moesten worden daarvoor. Sommige agressief, veel/weinig details maar weinig zinnigs over auto's te zeggen puur optisch en zonder data."

09:22u - Red Bull deelt alvast een plaatje van de RB18, die vorige week wel al een shakedown heeft gedaan op Silverstone maar waarvan geen beelden gedeeld werden.

09:18u - Fernando Alonso heeft inmiddels ook een installatieronde gedaan met de Alpine A522.

09:16u - Ferrari gaat nu ook de baan op voor de bekende installatieronde.

09:13u - Russell is duidelijk de favoriet voor de wereldtitel.

09:08u - Welke tech expert spot hier wat bijzonders?

09:02u - Norris weer Naar binnen, Russell rijdt wel gelijk door. Veel hekwerk alom.

09:00u - F1 2022 is begonnen! Gelijk een McLaren en Mercedes de baan op! En Max Verstappen volgt!