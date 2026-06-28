Om 15.00 uur doven de lichten voor de GP van Oostenrijk, met George Russell op pole position. Pakt hij, na zijn enige overwinning van dit seizoen in Australië, eindelijk weer een zege? Of kunnen de beide Ferrari’s Mercedes opnieuw de baas? Charles Leclerc en Lewis Hamilton starten immers in zijn kielzog. En wat kan Max Verstappen nu Red Bull de RB22 van de nodige upgrades heeft voorzien? Volg alle ontwikkelingen via ons liveverslag!

RONDE 1/66: Alle auto’s komen zonder grote problemen de eerste ronde door. George Russell behoudt de leiding bij de start, achter hem verschalkt Lewis Hamilton teamgenoot Charles Leclerc. Kimi Antonelli gaat tot drie keer toe wijd in de bochten. Max Verstappen profiteert en rekent zowel Antonelli als Leclerc in; hij rukt op naar de derde plek.

FORMATIERONDE: De coureurs voltooien de opwarmronde en parkeren hun auto’s op de grid. De meeste rijders, onder wie Max Verstappen, starten op de mediumband. Alleen Gabriel Bortoleto (P12) en Carlos Sainz (P17) wagen zich direct aan de zachte rubbers. Pirelli verwacht verschillende tweestoppers in Oostenrijk.

Het werd dit weekend al meer dan eens duidelijk, maar ook Oostenrijk wordt geteisterd door een hittegolf. In de aanloop naar de Grand Prix tikt het kwik in Spielberg nog altijd ruim 34 graden Celsius aan. De baantemperatuur bedraagt een zinderende 50 graden. In de aanloop naar het raceweekend werd nog gewaarschuwd voor lokale zomerbuien, maar vooralsnog lijkt het tijdens de hoofdrace droog te blijven. De kans op regen bedraagt slechts 10 procent.

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