Max Verstappen is niet de enige Nederlandse F1-coureur die dit weekend op de Red Bull Ring in actie komt. Terwijl de viervoudig wereldkampioen deelneemt aan de GP van Oostenrijk, maakt voormalig coureur Jan Lammers deel uit van de befaamde Red Bull Legends Parade. Dit weekend verschijnen hij en zijn oud-collega’s tweemaal aan de start in klassieke F1-bolides. Zaterdag maakte Lammers zijn eerste meters in de historische Lotus 77, zondag volgt een tweede parade.

Tijdens de Red Bull Legends Parade maken coureurs én iconische auto’s uit het verleden het publiek alvast warm voor de raceactie van het weekend. Het thema van dit jaar is ‘GP Icons’, waardoor enkele van de meest legendarische Formule 1-wagens opnieuw hun opwachting maken. Denk aan de Ferrari 312/T en de Red Bull RB6, waarmee respectievelijk Niki Lauda en Sebastian Vettel hun eerste wereldtitels veroverden. Ook de beroemde Ferrari F2002 van Michael Schumacher is van de partij.

Jan Lammers

Jan Lammers kruipt achter het stuur van de Lotus 77 met zwart-gouden JPS-livery. In deze bolide won Mario Andretti in 1976 de GP van Japan. Na zijn eerste rondjes op zaterdag liet Lammers al weten dat hij het ‘geweldig vindt’ om opnieuw in actie te komen in de Lotus, en om ‘oude bekenden tegen te komen in de paddock’. Naast Lammers zijn onder andere Mathias Lauda, Jean Alesi, Mark Webber, Rubens Barrichello en David Coulthard van de partij.

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Vorig jaar werd de oud-coureur al herenigd met de Lotus 79, de auto waarmee hij in de jaren zeventig al enkele tests op het circuit van Paul Ricard had gereden. Hij hoopte indertijd een felbegeerd F1-stoeltje bij het fabrieksteam te bemachtigen. Uiteindelijk koos Lotus echter voor de Italiaan Elio de Angelis. In 2025 mocht hij, samen met Clive Chapman – de zoon van wijlen teamoprichter Colin Chapman – die testkilometers nog eens dunnetjes overdoen op het testcircuit in Hethel.



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