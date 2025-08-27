In aanloop naar de Dutch GP op Zandvoort gaat veel aandacht uit naar viervoudig wereldkampioen Max Verstappen, de thuisheld die de Nederlandse eer hooghoudt op het duinencircuit. Toch zette Lotus onlangs een andere Nederlandse Formule 1-coureur in het zonnetje. Jan Lammers, oud-rijder en sportief directeur van de Dutch GP, werd op het testcircuit van Lotus herenigd met de Type 79 waarin hij ooit een Formule 1-test reed.

In een officieel persbericht spreekt Lotus van een ‘warm onthaal’ voor Jan Lammers in Hethel, het Britse hoofdkwartier van de autofabrikant en het roemruchte Formule 1-team. Diverse monteurs en ingenieurs die ooit met Lammers samenwerkten, heetten hem welkom. De oud-coureur werd tevens herenigd met de Lotus Type 79. Voormalig wereldkampioen Mario Andretti gebruikte dit specifieke chassis om de GP van Zandvoort van 1978 te winnen, evenals het coureurs- én het constructeurskampioenschap van dat jaar.

Testrondjes

Een jaar later voltooide Lammers een test met deze Lotus op het circuit van Paul Ricard, in de hoop een felbegeerd Formule 1-stoeltje bij het fabrieksteam te bemachtigen. Uiteindelijk koos Lotus echter voor de Italiaan Elio de Angelis. Samen met Clive Chapman, zoon van teamoprichter Colin Chapman, mocht Jan Lammers die testrondes deze week herbeleven in Hethel. Tot zijn grote verbazing mocht hij bovendien een blik werpen op de handgeschreven testnotities van zijn Paul Ricard-sessie.

“Het was hartstikke leuk om de mensen van Lotus weer terug te zien”, verklaarde Lammers na afloop. Na een aantal ‘memorabele’ rondjes in de Type 79 mocht hij ook nog plaatsnemen in de Lotus Evija, een elektrische hypercar van de Britse fabrikant. Dit 2.039 pk sterke racemonster is ‘s werelds krachtigste elektrische productieauto ooit gebouwd. “Het feit dat een dominante Formule 1-auto uit die tijd en de moderne Lotus Evija van nu qua prestaties en handling nauwelijks voor elkaar onderdoen, is tekenend voor de evolutie van de hele automobielindustrie”, aldus Lammers.

Jan Lammers neemt plaats in de Lotus Type 79 op het testcircuit in Hethel (Lotus)

