De Dutch GP op Zandvoort staat voor de deur! Dit weekend trapt de Formule 1 de tweede seizoenshelft af in de Nederlandse duinen. Thuisheld Max Verstappen heeft genoten van een welverdiende zomerstop, maar voelt zich nu klaar om weer te racen. Ondanks de moeilijke eerste seizoenshelft en de tegenvallende competitiviteit van Red Bull, kijkt Verstappen reikhalzend uit naar Zandvoort, mede dankzij de unieke sfeer en zijn uitzinnige thuisfans.

“Het was een fijne zomervakantie”, verklaarde de Nederlander in een Red Bull-persbericht. “Ik heb kunnen ontspannen en tijd doorgebracht met familie en vrienden. Het was goed om even de batterij op te laden en de boel te resetten voordat we weer naar Zandvoort gaan, de eerste race na de zomerstop”, aldus Verstappen. “Omdat het mijn thuisrace is, blijft het altijd een speciaal evenement; de sfeer is geweldig en we ervaren enorm veel steun.”

Oranjezee

Op Zandvoort wordt Verstappen traditioneel aangemoedigd door zijn eigen Orange Army, de oranjefans die wereldwijd bekendstaan om hun passie en enthousiasme. “Rijden langs die oranjezee geeft een fantastisch gevoel”, benadrukte de 27-jarige coureur. “Ik kijk ernaar uit om terug te zijn op Zandvoort. Om dit te vieren, draag ik dit weekend mijn Orange Lion-helm, evenals een speciale pet en speciale raceschoenen.”

LEES OOK: Weerbericht GP Zandvoort: Kletsnat weekend in aantocht voor Verstappen

Wat verwacht de viervoudig wereldkampioen verder van het weekend? “Zandvoort is een oldschool circuit met een unieke lay-out en veel snelle bochten”, vervolgde Verstappen op serieuze toon. “Het wordt een zware race en het lijkt erop dat het weer het lastig zal maken, maar we zullen zien wat er gebeurt.” Volgens het huidige weerbericht is er het hele weekend kans op regen. Daarbij wordt er een stevige zuidwestenwind voorspeld, wat mogelijk ook gevolgen kan hebben voor de auto’s op de baan.

De Orange Lion-helm die Max Verstappen in Zandvoort gaat dragen (Verstappen.com)

Lees hier alles over de Dutch GP in Zandvoort

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.