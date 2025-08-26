De zomerstop is officieel voorbij en de Formule 1 maakt zich op voor de Dutch GP in Zandvoort. Max Verstappen en zijn concurrenten trappen de tweede seizoenshelft af op Nederlandse bodem. Waar we eerder deze week nog te maken hadden met zomerse temperaturen en volop zon, lijkt het Grand Prix-weekend juist geteisterd te worden door hevige regenval. Bekijk hier het complete weerbericht voor de GP van Zandvoort!

Het is niet de eerste keer dat regen een rol speelt tijdens de Dutch GP. In 2023 werd de race tijdelijk stilgelegd door zware buien en ook vorig jaar was het op vrijdag al raak, met flinke regenval en harde wind. Tijdens de aankomende en tevens voorlaatste editie doen fans er goed aan opnieuw hun regenjas mee te nemen; het hele weekend wordt er flink wat neerslag verwacht.

Weerbericht GP Zandvoort

Op vrijdag, wanneer de eerste vrije trainingen worden verreden, daalt de temperatuur naar ongeveer 20 graden Celsius. Er steekt een stevige zuidwestenwind op, wat mogelijk gevolgen heeft voor de coureurs op de baan. Daarbij wordt er voor de hele dag regen afgegeven – de huidige kans op neerslag bedraagt zo’n 80 procent.

Zaterdag staan de laatste vrije training en de kwalificatie op het programma. Vooralsnog lijkt dit de natste dag van het weekend te worden. Het blijft zo’n 20 graden in Zandvoort, met een regenkans van liefst 95 procent. Er wordt tot 11 millimeter regen voorspeld. Op zondag, wanneer er om stipt 15.00 uur geracet wordt op Zandvoort, blijft het weerbericht interessant. Ook dan moeten de coureurs rekening houden met Nederlandse hoosbuien – de huidige kans op neerslag bedraagt 95 procent.

