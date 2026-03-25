Ook oud-wereldkampioen Mario Andretti heeft gereageerd op de Mario Kart-vergelijkingen van Max Verstappen. De Nederlander haalde het beroemde videospelletje aan als vergelijkingsmateriaal voor het racen onder de nieuwe Formule 1-regels. Andretti denkt de reden voor de onvrede bij Verstappen wel te weten: ‘Iemand als Max is gewend dat alles zijn kant opvalt, maar hij heeft op dit moment niet zoveel plezier als hij zou willen’.

De nieuwe Formule 1-reglementen zorgen nog altijd voor veel discussie in de paddock. Zo zijn er coureurs die wel genieten van de nieuwe stijl van racen – zoals Lewis Hamilton – terwijl onder meer Max Verstappen en Lando Norris kritischer zijn. De Nederlandse wereldkampioen vergeleek de nieuwe regels zelfs met het spelletje Mario Kart in China. “Ik heb mijn simulator voor een Nintendo Switch ingeruild, en oefen nu voor de races met Mario Kart”, grapte hij destijds. “Het vinden van de paddenstoelen gaat wel goed, maar het is nog lastig om de blauwe schilden te vinden. Daar werk ik nog aan”.

‘Max is gewend om vooraan te rijden’

Oud-wereldkampioen van 1978 Mario Andretti reageert op de uitspraken van de Nederlander. Volgens de tegenwoordige Cadillac-adviseur is Verstappen nu eenmaal gewend ‘dat alles zijn kant opvalt’. “Over het algemeen zijn er veel positieve kanten (aan de reglementen, red.). Het is dus niet allemaal negatief, om het zo maar te zeggen”, steekt Andretti van wal in de Drive to Wynn-podcast. “Maar weet je, iemand als Max is gewend om vooraan te rijden en dat alles vrijwel zijn kant opvalt. Hij heeft op dit moment niet zoveel plezier als hij zou willen. Maar dat hoort er nu eenmaal bij. Het is aan iedereen om gewoon om te gaan met wat er op zijn pad komt en er het beste van te maken.”

Andretti is de op een na oudste nog levende Formule 1-wereldkampioen, na Jackie Stewart, en sinds zijn hoogtijdagen is de koningsklasse behoorlijk veranderd. Toch ziet de Amerikaan ook gelijkenissen. “Het plezier van autorijden komt voort uit het materiaal dat je als coureur tot je beschikking hebt, en daar haal je vervolgens het maximale uit”, legt Andretti uit. “Hoezeer de dingen ook veranderen, je blijft het plezier uit dezelfde dingen halen. Het gaat er dus gewoon om dat je alles probeert te begrijpen wat je nodig hebt om het beter te doen dan de man naast je. Hoezeer de dingen ook veranderen, in dat opzicht blijft het toch hetzelfde.”

