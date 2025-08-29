De Dutch GP 2025 is officieel van start gegaan en dat betekent dat Zandvoort drie dagen lang volledig in het teken staat van Formule 1. Al op de openingsdag, vrijdag, stroomt het circuit in de duinen vol met duizenden fans in oranje. Wil je zelf alvast een glimp opvangen van de unieke sfeer? Bekijk hier de livestream van AltFM Productions.

Bekijk hier het volledige programma op Zandvoort: van de Porsche Supercup tot F1 Academy en meer!

Volg hier de livestream van de Dutch GP

Er zijn camera’s geplaatst op drie strategische locaties: bij station Zandvoort, bij de ingang van het circuit en op de boulevard. Bekijk de beelden hier:



