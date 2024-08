Autocoureur en F1-analist Tom Coronel heeft exclusief voor FORMULE 1 Magazine een tussenrapport gemaakt op basis van de eerste seizoenshelft. Zonder een blad voor de mond te nemen geeft hij alle coureurs een cijfer met bijbehorende toelichting. In de aanloop naar de Dutch GP in Zandvoort laten we iedere dag iemand de revue passeren.

Vandaag: Logan Sargeant. Cijfer: 5,0.

“Er is altijd veel politiek geneuzel en rompslomp om Logan Sargeant heen en dat breekt hem op. Hij rijdt nu ruim anderhalf jaar Formule 1 bij Williams en heeft eigenlijk nog niets laten zien. En dat is te weinig, ook bij een team als Williams. Hij mag de veters van Alexander Albon, zijn teamgenoot, nog niet strikken. Logan Sargeant is gewogen en te licht bevonden, veel te licht. Dat is eigenlijk het hele verhaal.”

“En daar komt nog eens bij dat Sargeant natuurlijk veel teveel schades rijdt. Daarmee dupeer je niet alleen jezelf als coureur, maar ook je team. Al die schades kosten serieus geld, dat je liever anders besteedt. Door al die schades beland je op een gegeven moment automatisch in een negatieve spiraal waar je maar moeilijk uitkomt. Soms denk ik: Wat ben je in hemelsnaam aan het doen? Logisch en terecht dat Williams na dit jaar afscheid van hem neemt en verder gaat met Carlos Sainz en Alexander Albon als line-up.”