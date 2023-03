Nyck de Vries beleeft een moeizame start van zijn eerste seizoen in de Formule 1 bij AlphaTauri. De Vries legde het in de eerste twee races af tegen zijn Japanse teamgenoot Yuki Tsunoda. “Ik vind dat ik het niet goed genoeg gedaan heb”, zei de coureur zelf na zijn race van afgelopen weekeinde in Saoedi-Arabië. Daar werd hij als veertiende afgevlagd.

FORMULE 1 Magazine had eerder een exclusief interview met de Italiaanse kartlegende Dino Chiesa, die vier jaar lang nauw samenwerkte met Nyck de Vries. Chiesa vertrouwt erop dat het wel goedkomt met zijn voormalige pupil. “Nyck is een jongen die altijd blijft nadenken, ook als hij gefrustreerd. Ik heb Nyck jarenlang meegemaakt, maar ik heb hem oprecht nog nooit in mijn leven boos gezien.”

Al bijna veertig jaar is Dino Chiesa actief in de kartsport. Eerst als engineer, later als eigenaar van zijn eigen team, Chiesa Corse Racing. Tieners als Lewis Hamilton en Nico Rosberg (op de foto boven samen met Chiesa en De Vries) leggen in Noord-Italië onder toeziend oog van hun Italiaanse leermeester een solide basis voor hun latere successen in de Formule 1. Ook Nyck de Vries wordt door de Italiaan klaargestoomd voor de autosport.

“De rijstijl van Nyck is goed te vergelijken met die van Nico Rosberg. Ze zijn berekenend en wegen in de auto hun kansen”, vertelt Chiesa op het hoofdkantoor van zijn kartteam in Due Carrare, vlakbij Venetië. Zijn team luistert tegenwoordig naar de naam Kart Republic. “Lewis Hamilton en Max Verstappen hebben beiden iets dodelijk effectiefs en zetten hun auto er altijd naast als de mogelijkheid zich voordoet. Nyck heeft dat minder.”

Vier jaar lang werkt Chiesa samen met De Vries. In die periode wordt De Vries onder andere wereldkampioen in de KF2-klasse en in de KF1-klasse, het allerhoogste niveau in de kartsport. Hij verslaat jongens als Daniil Kvyat, Carlos Sainz en Pierre Gasly, die eerder al weten door te stoten naar de Formule 1.

Chiesa weet nog dat De Vries in zijn eerste jaar met relatief beperkte financiële middelen de strijd aanging met teamgenoot Gasly. “Maar Nyck pakte in zijn eerste seizoen toch meer punten dan Gasly, voor wie het al zijn tweede jaar was. Erg indrukwekkend!”

Toch wordt Gasly al snel opgepikt door Red Bull en zit de Fransman op koers voor een stoeltje in de Formule 1. De Vries kiest eerst voor McLaren, een keuze die achteraf weinig gelukkig blijkt. De weg van de geleidelijkheid naar de koningsklasse van de autosport heeft De Vries in zekere zin ook gevormd, meent Chiesa. Hij noemt het doorzettingsvermogen van de coureur uit Sneek als één van zijn krachtigste wapens, evenals zijn oog voor detail. “Nyck laat niets aan het toeval over. Hij is altijd zo precies, bijna op een autistische manier. In de kartperiode moest alles al perfect gaan en er perfect uitzien.”

Dat laatste was misschien nog wel het meest te zien aan de netheid van zijn motorhome, vervolgt Chiesa. “Vaak is een motorhome op de kartbaan een rommelige plek, waar hard gewerkt wordt aan de kart, maar bij Nyck niet. Zijn handschoenen lagen in het juiste vak, zijn helm was schoon en goed opgeborgen. Ik was later in zijn Formule Renault-tijd nog eens bij hem op bezoek: hetzelfde verhaal. Dat hoort gewoon bij Nyck. Bij hem zorgt een schoon huis voor een schoon hoofd.”

Nyck De Vries viert zijn wereldtitel in 2010 in het Spaanse Zuera. Foto: Motorsport Images.

Een goed voorbeeld van de punctualiteit van Nyck de Vries was volgens Chiesa steevast de terugreis naar Nederland na een week racen. “Zijn kartoveralls en andere kleren waren dan helemaal vies geworden door het stof en het zand van de kartbaan. Maar voordat Nyck zijn koffers inpakte om terug te gaan naar huis, maakte hij eerst alles schoon en sorteerde hij de gedragen kleding kleur op kleur. Stel je voor dat je nieuwe kleding koopt en het netjes wordt opgevouwen, zo ziet de inhoud van de tas van De Vries er na een week racen ook uit.”

Dan, lachend: “Ik weet zeker dat zijn kant van het motorhome van AlphaTauri er dit seizoen spik en span uit zal zien.”

Die karaktertrek van de coureur uit Sneek, zorgt er volgens Chiesa mede voor dat zijn technische feedback over de auto ook altijd uiterst precies en gedetailleerd is. Dat was in zijn kartjaren niet anders. “Nyck heeft daar een goed gevoel voor.”

De kartjaren in Italië hebben De Vries in belangrijke mate gevormd, meent Chiesa. Daar leerde hij wat een kampioensmentaliteit inhoudt. ,,Als je een race hebt gewonnen is het heel eenvoudig om de volgende keer weer met dezelfde gedreven winnaarsmentaliteit aan de start te verschijnen. Maar als je een race hebt verloren, is dat een ander verhaal. Dat heeft Nyck moeten leren. Op dat terrein is hij enorm gegroeid.”

“Nyck werd nooit boos. Hij pakte verbeterpunten goed op en paste ze ook toe. Nyck is een jongen die altijd blijft nadenken, ook als hij gefrustreerd is of vindt dat er in de race bijvoorbeeld een oneerlijke beslissing is genomen. Ik heb Nyck jarenlang meegemaakt, maar ik heb hem oprecht nog nooit in mijn leven boos gezien.”

“Nyck is een jongen die altijd blijft nadenken, ook als hij gefrustreerd is.” Foto: EvgeniySafronov.

Terugkijkend op zijn intensieve jaren met Nyck de Vries is één race hem in het bijzonder bijgebleven.

“Zijn eerste wereldtitel won hij in Spanje, in Zuesa. De hele race vocht Nyck met een ander groot talent en het leek erop dat De Vries net naast het goud zou grijpen, maar in de laatste ronde van de race maakte De Vries een fantastische inhaalactie waardoor hij uiteindelijk het wereldkampioenschap won. Eén van de beste inhaalacties van de afgelopen jaren in karting.”

Het was een actie die Chiesa bovendien niet verwacht had, omdat De Vries bekend stond als een berekende rijder die niet zo snel in een gat dook. “Zoals ik al zei, heeft Nyck qua manier van rijden veel weg van Nico Rosberg. Als de auto niet goed genoeg is om de race te winnen, gaan zij voor het maximaal haalbare resultaat. Coureurs als Lewis Hamilton en Max Verstappen zouden in eenzelfde situatie dan alsnog voor de overwinning gaan, met alle risico’s van dien. Die aanvalsdrang zit meer in hun karakter. Maar daarom verbaasde die actie van Nyck in Zuesa me ook zo enorm. Dus als het écht moet, zit het er ook bij Nyck in.”

Na avonturen in de Formule Renault, Formule 3, Formule 2, WEC en de Formule E heeft De Vries vanaf dit seizoen een eigen stoeltje in de Formule 1. Chiesa ziet de toekomst van zijn voormalige pupil in de koningsklasse rooskleurig tegemoet.

“Nyck heeft alles wat nodig is om in de Formule 1 te blijven. Hij krijgt nu een heel jaar de tijd om het te laten zien. Ik denk dat hij sterker zal zijn dan Yuki Tsunoda, ook een prima coureur, maar geen supertalent. Ik denk dat De Vries van een hoger niveau is. Hij heeft alles om te slagen, daar ben ik van overtuigd.”

Nyck de Vries is de gevierde man bij Williams na zijn officiële F1-debuut en puntenfinish, afgelopen seizoen op Monza. Foto: ANP.

‘Max Verstappen zou andere keuzes hebben gemaakt’

Nyck de Vries maakte vorig seizoen op Monza zijn Formule 1-debuur tijdens een race, als vervanger van Alexander Albon bij Williams die kampte met een blindedarmontsteking. De Vries reed een ijzersterke race en werd als negende afgevlagd, waarmee hij zichzelf en het team twee WK-punten bezorgde.

Chiesa volgde de race voor de televisie en herkende het karakter van Nyck de Vries in de manier waarop hij reed. De Vries kon in de slotfase Pierre Gasly aanvallen voor de achtste plaats. Hij deelde een paar speldenprikjes uit, maar ging volgens zijn voormalige leermeester uit de karttijd nooit volledig voor de inhaalactie en nam uiteindelijk genoegen met de negende plaats.

“Max Verstappen zou in die race andere keuzes hebben gemaakt”, vermoedt Chiesa. “Max had die auto er honderd procent naast gezet. Misschien was hij gecrasht of had hij er schade aan overgehouden, maar hij had die Williams ernaast gezet, dat is het verschil tussen de twee. Max Verstappen is een stuk dodelijker op het moment dat het moet gebeuren, Nyck de Vries rijdt meer op een berekende manier. Beide rijstijlen hebben voor- en nadelen.”

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt nu in de winkel. Met zoals altijd boeiende verhalen, interessante reportages, achtergronden en interviews, duiding over techniek en onderscheidende fotografie! In dit nummer onder meer:

Zorgeloze kampioen: Max Verstappen domineert in Bahrein

Stille revolutie op Maranello

Nyck de Vries bij AlphaTauri: rookie of kopman?

Historie: waarom iedere coureur bij Lotus in de schaduw reed van Jim Clark

Preview GP Australië: Gianni Morbidelli blikt terug op zijn enige race voor Ferrari

De allermooiste foto’s van Peter van Egmond

En verder alles over de Grand Prix van Bahrein!

Gratis verzending in Nederland!



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."