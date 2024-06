Als bedenkers en oprichters van FORMULE 1 Magazine is het blad voor Frans van den Broek en Ron van der Heiden als een kindje. Een succesvol kindje, want het blad bestaat dit seizoen 30 jaar. Van der Heiden deed zijn verhaal ooit al eens, ditmaal is het de beurt aan Van den Broek. Over 10 miljoen gulden, een Porsche en nog veel meer. Vandaag in deel 2: de ontwikkeling, het miljoenenbod en het heden.

Onderstaand verhaal verscheen eerder in editie 07 van FORMULE 1 Magazine.

EEN BEGRIP

Hoewel Van den Broek eerst nog hele nachten op en neer rijdt naar de drukker om geld te besparen op de distributie, groeit het blad zienderogen. Het blijkt een schot in de roos, de belangstelling is en blijft groot. Jos Verstappen zorgt medio en eind jaren negentig voor een enorme opleving van Formule 1 in Nederland. Internet staat in de kinderschoenen, er is een grote doelgroep voor het blad: van verhalen tot fotografie, voor elk wat wils. Er komt een hoofdredacteur in loondienst en Van den Broek en Van der Heiden zien hoe het succes zich vertaald in klinkende munt.

“Als je die ontwikkeling ziet, bizar eigenlijk. Ik deed in het begin eindredactie, kun je nagaan: ik als dyslect nota bene. Maar zo pionierden we wat, we schakelden de hulp in van goede mensen zoals Ivo en probeerden met alles wat we hadden aan geld zoveel mogelijk te doen en aan de andere kant ook juist zoveel mogelijk te besparen. Maar het blad liep, het kwam van de grond, het groeide. Geweldig om te zien.

En het bizarre besef was er toen ineens: mensen betaalden voor een abonnement een jaar vooruit, plotseling hadden we geld zat. Wat een verschil met het begin. Zo was er ineens ruimte om bijvoorbeeld een hoofdredacteur in dienst te nemen. Het werd toen wel serieus, een echte business. We gingen met het blad ook wel naar beurzen en dan merkte je ook de interesse. Formule 1-fans waren er echt blij mee, vertelden ze dan.

We hadden ook meer dan alleen het magazine. We hadden kaartjes, petjes, allerlei andere zaken over Formule 1. Ook een agenda, jaarboeken. Noem maar op. We hadden een postorderbedrijf. Dat hoorde ook allemaal bij die groei.”

HET MILJOENENBOD

Met de Formule 1 als sport in Nederland volop in de belangstelling, neemt ook de zakelijke belangstelling voor het blad toe. Overnamekandidaten melden zich en Van den Broek en Van der Heiden krijgen een miljoenenbod: te mooi om te weigeren natuurlijk. En dan?

“Ik had zelf geen verstand van Formule 1, was ook niet een groot fan. Dat klinkt gek misschien. Mensen denken vaak juist dat het vanuit passie begonnen is, maar bij ons was het zakelijk instinct om dit tijdschrift te starten. En dat is een goede keuze geweest. Ergens in 1998 verkochten we het. Je weet nu eenmaal dat als het maar blijft groeien, het ook ergens een keer stokt of stabiel blijft. Er was interesse van uitgevers en uiteindelijk hebben we het verkocht: 10 miljoen euro, en dat in vier jaar. Vanaf niks, Ron en ik hebben het fifty-fifty verdeeld.

Dat was fijn, ben je een jaar of 31 en heb je de financiële vrijheid om te doen wat je wilt. En ondernemers als wij waren, wilde ik meteen investeren in nieuwe bedrijven of zaken. Ik heb alleen wel een Porsche gekocht, haha. Ik reed altijd in oude barrels, geleende auto’s. Maar toen de verkoop van het blad was afgerond vond ik dat mooi, een Porsche kopen. Dat mocht wel, besloot ik.

Daarna ging het zakelijk avontuur ook samen verder. Ron was altijd supercreatief, had elke week nieuwe ideetjes. Ik was meer de financiële man die de focus hield op de dingen die we al deden.

Het zakelijk avontuur ging verder met onder andere een mannenblad, we zijn nog een internetplatform begonnen waarop je beleggingsfondsen kon vergelijken als effectenbezitter, we probeerden iets te beginnen met helikopters ook nog. Dat we ooit FORMULE 1 Magazine zijn begonnen, was echter het beste van alles.”

HET HEDEN

Van den Broek is oprecht blij dat hij als een van de twee oprichters nog mag meemaken dat FORMULE 1 Magazine dertig jaar bestaat. Hij hoopt dat het zo blijft. Ondertussen is hij met hele andere dingen bezig: Van den Broek is inmiddels in een maatschappelijk betrokken functie actief.

“Het is een mooie gedachte en constatering dat het tijdschrift dat we begonnen, nog steeds bestaat. De wereld is veranderd, de media en de journalistiek ook, de techniek eveneens. Maar het is er al 30 jaar, geweldig. En het doet me ook wat, als je hoort dat hele generaties ermee zijn opgegroeid. Daar heb ik eigenlijk in die tijd, en ook daarna, nooit echt bij stilgestaan. De lezers waren en zijn echte liefhebbers. Het is prachtig dat het blad er nog is, laat dat nog lang zo blijven.

Inmiddels ben ik werkzaam als bewindvoerder voor particulieren. Ik help mensen om de boel weer op de rit te krijgen nadat ze in financiële problemen zijn gekomen. Op een gegeven moment bedacht ik me dat ik niet alleen wilde ondernemen, ik wilde iets op het sociale vlak doen voor de maatschappij. En het is fijn om wat voor mensen te kunnen betekenen in dit werk, een verschil te kunnen maken in iemands leven.”