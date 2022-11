Kevin Magnussen rijdt dit jaar weer in de Formule 1, maar had in 2021 een achteraf als ’tussenjaar’ te bestempelen uitstapje naar de Amerikaanse IMSA-klasse. Hij reed daarin voor topteam Ganassi Cadillac met Renger van der Zande. De Nederlandse coureur maakte veel indruk op de Deen, al heeft Magnussen ook wel een kritiekpunt…

Dat betreft namelijk de muzieksmaak van Van der Zande. De twee coureurs deelden bij Ganassi niet alleen een Cadillac-prototypebolide, maar ook menig huurauto. Over wie daarmee moest rijden, was het vaak al steggelen: “Want het team wees mij vaak aan om de kwalificaties te doen, en dan moest je ook een training rijden. Ik had dan dus al de hele dag in de auto gezeten, en dan verwachtte Renger ook nog eens dat ik hem naar het hotel zou rijden!”

Wie er als chauffeur moest fungeren, was echter niet het enige discussiepunt. Ook over wie de muziek mocht uitkiezen, werd vaak getwist. “Dan zei ik: ‘ik moet al rijden en je betaalt me er niet voor, dus ik kies de muziek’. Bovendien wist ik op een gegeven moment dat Renger altijd van die vreselijke Nederlandse techno wilde luisteren waar hij van houdt. Hij draaide sowieso veel Nederlandse muziek waar ik niets van begreep”, is zo wel duidelijk dat de twee niet snel een playlist zullen delen.

Muziekkeuze daargelaten, konden Magnussen en Van der Zande het goed met elkaar vinden. Ze waren zelfs al snel oprecht goede vrienden. “Ik heb een hechtere band met Renger dan ik had verwacht ooit met een andere coureur te hebben.” Behalve persoonlijk, klikte het ook in professioneel opzicht. “Renger is echt een hele goede coureur. Dat verraste me wel. Niet dat ik dacht hij niet goed zou zijn, integendeel, maar hij was gewoon nog beter dan ik dacht”, benadrukt Magnussen.

