Manager Raymond Vermeulen kijkt met een trots gevoel terug op het voorbije Formule 1-seizoen van Max Verstappen. De laatste slaagde er weliswaar (net) niet in zijn wereldtitel te prolongeren, maar zijn prestaties gedurende het hele seizoen spraken zeer tot de verbeelding, zo vertelt Vermeulen in de meest recente editie van FORMULE 1 Magazine.

“We merken dat Max nu internationaal de erkenning krijgt die hem toekomt”, vertelt Raymond Vermeulen. “Dat zijn prestaties dit seizoen enorm tot de verbeelding spreken. Wij riepen al langer dat hij met vier wielen om zich heen een uitzonderlijk talent is, maar wat hij dit seizoen gegeven de omstandigheden heeft laten zien is fenomenaal en het is mooi dat het nu door iedereen wordt gezien. Of dit seizoen beter was dan 2023, toen hij 19 van de 22 races won? Hij heeft van ver moeten komen dit jaar.”

Vermeulen vervolgt: “Laat ik het anders zeggen, dit seizoen is toch wel een kunstwerk van Max. Hij heeft het jaar weten te kantelen. Aan het begin hebben we met het team van Red Bull Racing een paar heel slechte weekends gehad en die hebben ons aan het eind opgebroken. Maar als je het omdraait, McLaren heeft veel meer fouten gemaakt. Met die auto had Norris natuurlijk al veel eerder kampioen moeten worden.”

