Voormalig Formule 1-coureur en manager van Oscar Piastri, Mark Webber, steekt de loftrompet over zijn pupil. Na vier overwinningen in 2025 heeft de Australische McLaren-coureur de leiding gepakt in het coureurskampioenschap. In aanloop naar de GP van Emilia-Romagna geniet Piastri een voorsprong van zestien punten op teamgenoot Lando Norris. Webber – in dezen natuurlijk wel een beetje partijdig – denkt dat het ‘onmogelijk’ is om Piastri niet te waarderen.

De afgelopen maanden werden de aanpak en rijstijl van Oscar Piastri veelvuldig vergeleken met die van Lando Norris. Beiden kregen het al eens aan de stok met regerend wereldkampioen Max Verstappen, volgens velen de enige uitdager voor McLaren. Waar Norris ‘wanhopige’ pogingen zou doen om zijn Nederlandse rivaal de baas te blijven, ziet men een koele Piastri ‘kalm en berekenend’ te werk gaan – iets wat ook Webber bevestigt. De Australiër oogst complimenten van zijn manager, die verwacht dat de McLaren-coureur nog een lange – en hopelijk glansrijke – carrière tegemoetgaat.

‘Praten doet hij op het circuit’

“Zo is hij nu eenmaal”, aldus Webber over de koele aanpak van Piastri tegenover Auto Action. “Hij laat zich niet meeslepen. Dat weerspiegelt ook goed zijn ambitie en hoe hij momenteel in de wedstrijd zit. Natuurlijk staat hij nog maar aan het begin van een zeer, zéér lange carrière. Mensen zoals Lewis Hamilton en Fernando Alonso waren in de eerste jaren van hun loopbaan ook anders dan in de afgelopen jaren. Dat zijn nu karakters waar je, denk ik, tegenop moet kijken.”

“Maar op dit moment is het voor iedereen onmogelijk om Piastri niet te waarderen”, aldus Webber. “Praten doet hij op het circuit, en natuurlijk toont hij respect voor zijn tegenstanders, maar tegelijkertijd overdrijft hij hun reputaties niet. Dat is duidelijk.” Piastri heeft inmiddels meer races gewonnen dan teamgenoot Lando Norris. De Australiër heeft tevens een voorsprong van tweeëndertig punten op Max Verstappen.

