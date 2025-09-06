Vandaag staat de kwalificatie voor de Grand Prix van Italië op het programma en het belooft een thriller te worden. Het historische circuit is beroemd om zijn lange rechte stukken en hoge snelheden en gezien het veld heel dicht op elkaar zit, wordt een klein foutje direct hard afgestraft.

Tijdens de tweede vrije training zaten gisteren de eerste zeventien coureurs binnen één seconde van elkaar. Het bewijs dat de marge voor fouten in Monza zo goed als nul is. We spraken in de paddock met voormalig Formule 1-coureur Mark Webber en vroeger wat er vereist is voor de pole position vandaag in de Temple of Speed.

“Je hebt slipstream nodig,” stelt de manager Oscar Piastri zonder omhaal. De kwalificatie belooft daardoor een tactisch schaakspel te worden, met coureurs die elkaar opzoeken om mee te liften in elkaars gunstige luchtstroom. Maar zelfs met de perfecte voorbereiding is het gevecht om pole position bijzonder zwaar, waarschuwt Webber. “Het veld zit zó ontzettend dicht op elkaar, het wordt al lastig om Q2 te halen. Je moet echt alles op orde hebben voor een goede ronde en vol op de limiet rijden.”

