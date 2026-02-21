Oscar Piastri heeft toelichting gegeven op de wijzigingen binnen zijn persoonlijke team voor 2026. Australische bronnen meldden eerder dat manager Mark Webber een stap terugdoet en minder vaak aanwezig zal zijn tijdens raceweekenden. Naar verluidt zou McLaren hierop hebben aangedrongen na spanningen tussen het team en de voormalig F1-coureur; Webber zou geruchten hebben gevoed dat Lando Norris binnen het team een voorkeursbehandeling krijgt.

Piastri weersprak die speculaties tegenover de media in Bahrein, al bevestigde hij dat Webber tijdens Grands Prix een minder prominente rol zal vervullen. De Australiër, die tussen 2009 en 2012 negen races won met Red Bull, richt zich voortaan meer op commerciële zaken. Piastri zelf gaat nauwer samenwerken met Pedro Matos, zijn voormalige race-ingenieur uit de Formule 2.

Webber blijft ‘nauw betrokken’

“Er was niets specifieks aan de hand; we hebben simpelweg besloten de rollen iets anders te verdelen”, legde Piastri uit toen hem naar de wijzigingen werd gevraagd. “Mark is er nog steeds nauw bij betrokken en ik heb de afgelopen weken veel contact met hem gehad. Hij zal alleen minder vaak langs de baan te vinden zijn. Dat is eigenlijk alles.” Daarmee veegde hij de geruchten resoluut van tafel.

Na de tweede testweek in Bahrein kijkt Piastri uit naar de openingsronde in Melbourne, tevens een thuisrace voor de jonge Australiër. “Het is zeker een leerproces geweest”, zei hij over de afgelopen tests. “Er zijn nog steeds dingen die we als coureurs moeten doen die echt anders zijn dan vorig jaar. Maar ik denk dat we steeds beter leren omgaan met de nieuwe rijstijl. Er is absoluut sprake van verbetering, al blijft het wennen”, voegde hij lachend toe. “Het is vanzelfsprekend dat we allemaal wat meer tempo hebben gevonden, en dat maakt het rijden een stuk prettiger. Laten we afwachten hoe het ons in Melbourne vergaat.”

