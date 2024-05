Adrian Newey had zijn doorlopende contract bij het F1-team van Red Bull waarschijnlijk gewoon uitgediend als Dietrich Mateschitz, de mede-oprichter van het energiedrankconcern, niet was overleden. Dat is in ieder geval de overtuiging van Red Bulls motorsportadviseur Helmut Marko. “We missen een enorm charismatische leider. Dat zou in andere bedrijven ook wat veranderen.”

De onrust bij Red Bull achter de schermen, met name de interne machtstrijd die op gang is gekomen na het overlijden van Mateschitz, plus de commotie rond teambaas Christian Horner waren voor Newey de belangrijkste aanleidingen om zijn contract in te leveren. Horner werd eerder door een vrouwelijke medewerkster beschuldigd van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Newey voelde bovendien vanuit de teamleiding de laatste maanden een gebrek aan waardering voor zijn inbreng.

Helmut Marko: ‘Max heeft vertrouwen nodig’

Volgens Marko is de dynamiek binnen het team sinds afgelopen winter wezenlijk anders dan voorheen. Over de redenen hiervoor hult hij zich in stilzwijgen. “Er zijn andere factoren die daar invloed op hebben”, zo stelt Marko tegenover Motorsport.com.

Overigens toonde Helmut Marko zich in Monaco nog wel optimistisch over de kansen voor Max Verstappen en Red Bull tijdens de race, ondanks de moeizamen trainingen op vrijdag. “Max heeft vertrouwen nodig. Als de auto als een kangoeroe op en neer springt, weet je niet waar hij gaat springen. Hij heeft de vangrail ook al geraakt. Er is dus werk aan de winkel om dat te minimaliseren, maar hij heeft zeker snelheid.”

