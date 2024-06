Helmut Marko, de motorsportadviseur van Red Bull, heeft verteld dat de kopstukken binnen het team een wapenstilstand hebben gesloten in een poging de concurrentie achter zich te houden. “We zullen onze krachten moeten bundelen”, meent de inmiddels 81-jarige Oostenrijker.

Zondag vindt de Grand Prix van Oostenrijk plaats. Bij de vorige race in Monaco moest drievoudig wereldkampioen Max Verstappen zich tevreden stellen met de zesde plaats en ook de races ervoor lijkt er van dominantie geen sprake meer. Achter de schermen is er bij Red Bull al maanden sprake van een interne machtstrijd, hetgeen inmiddels zijn weerslag lijkt te hebben op de sportieve prestaties op de baan.

Volgens Marko moet het team intern de krachten bundelen om sportief verval te voorkomen. “We hebben een wapenstilstand gesloten”, stelt Marko tegen het Oostenrijkse Kronen Zeitung over de dynamiek tussen hem en teambaas Christian Horner en de sfeer binnen het team.

‘Ferrari is beter’

Marko: “We zullen onze krachten moeten bundelen. Zelfs als we niet langer superieur zijn, willen we winnen. Maar we moeten er zeker het beste van maken en naar de wereldtitel kijken.”

Volgens de Oostenrijker gaat Red Bull echter ook in Canada weer een moeilijk weekend tegemoet. “Ferrari is beter, ook qua topsnelheid. Feit is dat we niet als favorieten naar Canada gaan”, aldus Marko.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine ligt NU in de winkel, maar is ook digitaal te bestellen (met gratis bezorging in heel Nederland!).