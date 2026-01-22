McLaren was weliswaar het beste team van de afgelopen twee jaar, maar dat betekent volgens hoofdontwerper Rob Marshall niet dat ze een voorsprong heeft in 2026. “Dat er nieuwe reglementen zijn met invloed op de motoren en aerodynamica weet iedereen. Maar niet alleen dat: werkelijk álles is anders aan de Formule 1-auto’s dit jaar.”

Het betekent volgens Marshall, in het verleden nog succesvol met Max Verstappen bij Red Bull, dat er misschien nog wel meer werk aan de winkel was dan gedacht in aanloop naar dit nieuwe seizoen. “Ga maar na: als je één onderdeel moet veranderen, heeft dat ook weer gevolgen voor de rest. Van wiellagers tot zelfs vloeistoffen. Alles is anders”, zei hij woensdag in een Woking tijdens een persbijeenkomst van McLaren.

“Het belangrijkste voor ons, en elk ander team, is om nu zo snel mogelijk je eigen auto te leren begrijpen. Het is zo complex en anders dan het was. Je moet dus ook niet veel wijzigingen verwachten aan de auto’s tussen bijvoorbeeld de testdagen en de eerste race in Melbourne. Want de boel ineens weer gaan herontwerpen nog voor er ook maar een meter is gereden in een race? Nee, dat zullen wij niet doen.”

