Max Verstappen maakt volgende maand zijn langverwachte debuut tijdens de 24 uur van de Nürburgring. De viervoudig wereldkampioen verschijnt aan de start in een Mercedes-AMG GT3, samen met teamgenoten Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer. Hij testte dit jaar meerdere keren op het Duitse circuit en nam bovendien deel aan NLS2 in maart. In aanloop naar zijn debuut voerde de organisatie van de etmaalrace een aantal reglementswijzigingen door.

De 24 uur van de Nürburgring wordt verreden in het weekend van 16 en 17 mei. Mede door de groeiende populariteit en toenemende belangstelling grijpt de organisatie dit moment aan om zowel het sportieve format als de veiligheid en structuur van het evenement te moderniseren.

Nieuw kwalificatiesysteem

De grootste verandering voor 2026 zit in het kwalificatiesysteem, dat volledig op de schop is gegaan. De organisatie stapt af van het oude tijdritformat en introduceert een opzet met Top-Q1, Top-Q2 en Top-Q3, vergelijkbaar met de Formule 1. Maximaal zes auto’s kunnen zich voorafgaand aan het evenement al plaatsen voor Top-Q3; via de resultaten van de eerste drie NLS-races en de kwalificatiesessies in april – waaraan Verstappen ook deelneemt – wordt de doorstroming bepaald.

Op de vrijdag voorafgaand aan de 24-uursrace wordt definitief bepaald wie vanaf poleposition mag vertrekken. De twintig snelste auto’s stromen door vanuit Top-Q1, waarna individuele tijdritsegmenten bepalen wie een plek in Top-Q3 bemachtigt. Beide sessies duren 35 minuten, waarna uiteindelijk maximaal twaalf auto’s strijden om poleposition.

Maximaal aantal teams

Door de populariteit van de 24 uur van de Nürburgring heeft de eerstvolgende editie het maximum van 150 deelnemende teams bereikt. Vanwege de enorme belangstelling zijn de organisatoren genoodzaakt geweest een selectieprocedure toe te passen om het startveld samen te stellen. Daarbij wordt gekeken naar factoren als klassebalans, technische kwaliteit en sportieve prestaties, om zo een divers en competitief veld te garanderen. Daarnaast is er een reservelijst opgesteld. Vrijgekomen plekken kunnen alsnog worden ingevuld door teams die aanvankelijk buiten de boot vielen.

Lichtpanelen

Naast het sportieve format wordt ook de veiligheid aangepakt met de introductie van extra lichtpanelen langs het circuit. Deze panelen ondersteunen de traditionele vlaggensignalen van de marshals en worden nu ook overdag ingezet, waar ze voorheen vooral in het donker werden gebruikt. “We hebben dit systeem getest tijdens de tweede NLS-race in 2026”, liet racedirecteur Walter Hornung weten. “Het werd zeer goed ontvangen door de coureurs en baancommissarissen die ermee moeten werken.” In totaal worden 28 panelen op de Nordschleife geplaatst en nog eens acht op het GP-circuit.

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.