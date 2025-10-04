Max Verstappen baalde zaterdag na de kwalificatie voor de GP van Singapore flink van zijn goede vriend Lando Norris. De Nederlander, die als tweede eindigde achter George Russell, had naar eigen zeggen in de slotronde last van de McLaren-coureur. “Jammer, want anders was ik dicht bij pole geweest.”

Verstappen moest zijn ronde afbreken toen hij in de vuile lucht van Norris terechtkwam. Dat gebeurde in de laatste paar bochten, terwijl de McLaren-coureur op weg was naar de pits. Dat ging echter zo traag dat zijn Nederlandse vriend er last van kreeg. “Dat krijg je als iemand voor je aan het ‘cruisen’ is, twee seconden lang. Dat onthouden we”, zei Verstappen na de kwalificatie in een eerste reactie. “Wie het was? Niet Oscar”, klonk het veelzeggend toen het ging over het incident met de McLaren-bolide.

Dat Verstappen diezelfde Oscar, namelijk Piastri, voorbleef in de strijd om de beste plekken op de grid deed hem dan weer deugd. De Australische kampioenschapsleider start vanaf P3. Het biedt Verstappen kans om punten in te gaan lopen. Wie weet kan hij zondagmiddag zelfs polesitter Russell verschalken in de strijd om de zege. Om mee te blijven doen in de strijd om de titel zou een overwinning Verstappen hoe dan ook goed uitkomen, nog los van het resultaat voor Piastri en ook Norris. Die staan voor hem in de WK-stand. De achterstand van de Nederlander op koploper Piastri bedraagt 69 punten.

“De auto is in elk geval goed”, concludeerde Verstappen na de kwalificatie. “Het is een goed weekend tot nu toe, we zijn competitief. Dus uiteindelijk kan ik dan ook wel weer blij zijn met deze tweede plek.”

