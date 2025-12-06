Vanuit de paddock in Abu Dhabi blikken we met onze verslaggever Frank Woestenburg terug op de zinderende kwalificatie. Max Verstappen pakte op weergaloze wijze pole position en liet Lando Norris en Oscar Piastri achter zich. Wat mogen we verwachten van de allesbeslissende race van het F1-seizoen?

Frank sprak ook met onder meer Verstappens manager Raymond Vermeulen en FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem. Hoe kijken zij naar deze spannende ontknoping van 2025? Dit en meer in deze update, mis het niet! Luister de gehele podcast hier op de website of via jouw favoriete podcastplatform zoals Spotify of Apple Podcasts. Vergeet je daar ook niet te abonneren en dan mis je voortaan geen enkele aflevering meer!

Of bekijk hier de aflevering op YouTube:



Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken." De inhoud op deze pagina wordt momenteel geblokkeerd om jouw cookie-keuzes te respecteren. Klik hier om jouw cookie-voorkeuren aan te passen en de inhoud te bekijken. Je kan jouw keuzes op elk moment wijzigen door onderaan de site op "Cookie-instellingen" te klikken."

Lees hier alles over de GP Abu Dhabi

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.