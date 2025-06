Max Verstappen kan zondag zomaar eens verrassen in de Grand Prix van Canada. De Nederlander, donderdag nog bepaald niet optimistisch over zijn kansen in Montreal, toonde zich opgetogen na de tweede plaats in de kwalificatie. “Natuurlijk start ik liever eerste, maar de auto doet het hier goed.”

Het is precies dat laatste waar Verstappen, zijn team en zijn fans vertrouwen uit kunnen putten voor zondag. Hij start op de eerste rij naast polesitter George Russell, de man met wie hij in Spanje op de baan nog in botsing kwam. Verstappen wacht dus een mooi duel op weg naar de eerste bocht.

“Ik verwacht dat we een goede race zullen hebben. De auto voelt sowieso goed aan dit weekend, we blijken bijvoorbeeld heel efficiënt op het rechte stuk. Dat helpt, het is ook nog eens een mooi circuit om op te rijden. In de kwalificatie moesten we een keuze maken tussen zacht of harde band, dat was lastig. Maar het bleek juist.”

