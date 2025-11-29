Als Max Verstappen zicht wil houden op de wereldtitel moet hij zondag vóór Lando Norris eindigen; een goede kwalificatie zou hem daar zaterdagavond (19.00 uur Nederlandse tijd) flink bij helpen. “We hebben wat zaken om aan te werken, dingen om te verbeteren”, klonk het na de vierde plaats in de sprintrace in Qatar.

Verstappen moest zaterdag een puntje toegeven op Norris, die als derde eindigde. Oscar Piastri won de sprintrace. Of die verhoudingen veel zeggen voor de kwalificatie later vandaag en de race op zondag, is de vraag. “We gaan proberen wat dingen te veranderen”, aldus Verstappen in gesprek met F1TV. “Je wilt geen gestuiter zoals nu met de auto. En we zullen iets beter op de voorbanden moeten letten.”

Even leek hij in de sprintrace mee te kunnen doen om de bovenste drie plaatsen. “De start was goed, de eerste paar bochten ook. Maar daarna liepen we tegen dezelfde problemen aan als vrijdag.”

In het WK staat hij nu 25 punten achter op Norris en 3 op Piastri. De kwalificatie is zaterdagavond om 19.00 uur Nederlandse tijd, de race zondagmiddag om 15.00 uur Nederlandse tijd.

Lees hier alles over de GP Qatar

De nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine is uit! Haal ‘m nu in de winkel of bestel ‘m online, met gratis bezorging in heel Nederland.