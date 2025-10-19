Max Verstappen sprak meteen na zijn dominante zege tijdens de Amerikaanse GP in Austin van een ongelooflijk weekend. “Dit was enorm indrukwekkend. Heel, heel goed”, jubelde Verstappen. Vooral met het oog op de WK-stand had hij zich geen beter weekend kunnen wensen. Hij liep liefst 23 punten in op WK-leider Oscar Piastri en 15 op diens McLaren-teamgenoot Lando Norris.

Met nog vijf raceweekends voor de boeg (incl. nog twee sprintraces in Brazilië en Qatar) lijkt titelprolongatie voor Verstappen ineens geen utopie meer, zeker niet als de McLaren-coureurs nog enkele uitglijders begaan. Oftewel, de druk staat er vol op. De achterstand van de kopman van Red Bull Racing op WK-leider Piastri is geslonken tot veertig punten.

“Er is een kans”, bevestigde Verstappen ook op de grid in zijn eerste reactie tegen interviever Martin Brundle. “We moeten blijven zorgen voor dit soort weekends tot en met het einde van het seizoen. Daar zullen we alles aan doen.”

Verstappen reed een eenzame race op Circuit of the Americas in Austin. Hij leidde van start tot finish, maar met name in de slotfase moest hij alle zeilen bijzetten om zijn zachte banden in leven te houden. “Het verschil in snelheid tussen mij en Lando was minimaal. Ik denk dat we in de eerste stint het verschil hebben gemaakt. Het managen van de banden was niet makkelijk, maar we hebben het prima gedaan.”

