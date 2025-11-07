Max Verstappen vindt dat de moderne Formule 1-auto’s niet thuishoren op stratencircuits. De viervoudig wereldkampioen uitte al vaker kritiek op het formaat en gewicht van de huidige bolides. Volgens hem beïnvloedt dat de prestaties – vooral bij het opjagen van de concurrent. Daardoor is het volgens de Nederlander nauwelijks mogelijk om fatsoenlijk door de straten van bijvoorbeeld Monaco te racen.

Verstappen was onlangs samen met collega en goede vriend Gabriel Bortoleto te gast in de Pelas Pistas-podcast. Coureurs Christian Fittipaldi en Nelsinho Piquet voelden beiden aan de tand over de koningsklasse. Zodoende werd de Nederlander ook gevraagd naar zijn mening over stratencircuits. “Een Formule 1-auto heeft daar niets te zoeken”, stelde Verstappen scherp. Hij kreeg direct bijval van Fittipaldi. “Kijk bijvoorbeeld naar Monaco”, vulde de Braziliaan aan. “De auto’s zijn gewoon veel te groot.”

“Stel dat Monaco nooit op de kalender had gestaan”, voegde Verstappen eraan toe. “Als ze dan zouden aankloppen bij de Formule 1, had iedereen gezegd: ‘Sorry, dat is onmogelijk.’ We racen daar alleen nog vanwege het historische aspect – wat overigens prima is.” Volgens Verstappen verandert dat niets aan het fundamentele probleem: “Deze auto’s zijn te lang, te breed en te zwaar”, vervolgde hij fel. “Dat heeft ook gevolgen voor het racen. Op hoge snelheden verlies je natuurlijk wat downforce als je iemand volgt, maar dat valt nog te controleren. Het grootste probleem zit in de langzame bochten; door de acceleratie begin je gewoon te glijden als je vlak achter iemand rijdt. Daar verlies je veel tijd.”

Toch erkende Verstappen dat stratencircuits ook hun charme hebben. “Monaco blijft altijd uitdagend – vooral in de kwalificatie moet je echt op de limiet rijden en alles goed doen. Voor Bakoe geldt hetzelfde. Dat is ook geen makkelijk circuit, zeker met het remmen bij hoge snelheden. Dat is echt lastig om onder de knie te krijgen. Die twee zijn wat mij betreft de moeilijkste.”

