Kritisch, zoals vorig jaar, is Max Verstappen niet (meer) op de Grand Prix van Las Vegas. “Ik snap waarom we hier zijn”, klinkt het in de paddock tijdens zijn persmoment met de internationale media. “Zowel zakelijk als racetechnisch begrijp ik het. Maar mijn favoriete circuit zal het niet worden.”

De door velen zo verafschuwde openingsceremonie van vorig jaar, met Verstappen nadien als een van de grootste criticasters, is niet meer. Dat scheelt een flinke dosis ergernis voor de Nederlander. “Ik ben ook echt niet zo negatief over deze race. Maar ik hou nu eenmaal meer van circuits met hogesnelheidsbochten, dus dat is een kwestie van persoonlijke voorkeur. Maar het is geen slechte Grand Prix hoor, de stad is ook prima.”

Of hij er met Red Bull kans heeft om te winnen, is vers twee. Hij trapt flink op de spreekwoordelijke rem. “We missen nog steeds snelheid als het droog is. Het is dus niet zo dat alles ineens geweldig is doordat we in Brazilië hebben gewonnen.”

Dat hij kampioen kan worden in Las Vegas is een gegeven, maar voor extra druk zorgt het volgens de Nederlander niet. “De druk zit meer in het feit dat ik het altijd zo goed mogelijk wil doen. Daarbij gaat het dus niet om de titel op zich. Ik wil hoe dan ook proberen te genieten van het weekend, we zullen zien hoe competitief we zijn.”

Zich rijk rekenen doet Verstappen op voorhand bepaald niet in Las Vegas; zo voorspelt hij een sterk Ferrari en een door de koud moeilijk weekend voor de banden. En over de titeslrtijd, waarin hij een riante voorsprong van 62 punten heeft: “Het kampioenschap is nog altijd niet beslist, er zijn nog punten te verdienen.”

Lees hier alles over de GP van Las Vegas

NU in de winkel en ook online te bestellen (met gratis bezorging in Nederland): de nieuwste editie van FORMULE 1 Magazine!