Met drie overwinningen, een sprintzege en een tweede plaats in de laatste vier Grands Prix heeft Max Verstappen alsnog zicht gekregen op een vijfde wereldtitel. Ook tot zijn eigen verbazing, bekent hij aan de vooravond van de Mexicaanse GP. “Een verrassing, maar dat vind ik niet erg.”

Alle slotscenario’s zijn al eens beschreven hoe de regerend wereldkampioen een onmogelijk geachte comeback alsnog met een volgende titel kan bekronen. De marge met klassementsleider Oscar Piastri is van 104 punten naar 40 geslonken, het heeft de instelling van Verstappen niet veranderd, zo herhaalt hij in Mexico-Stad.

“Die is nog steeds hetzelfde”, bevestigt hij. “In het slechtste geval blijf ik derde, waar ik nu ook sta. Dan verandert er niks, toch? Ik hoop natuurlijk dat we elk weekend kans maken om te kunnen winnen. Maar”, zo waarschuwt hij, “dan moet alles perfect zijn. Als het alsnog lukt: Mooi, dan zou het een geweldige comeback zijn. Lukt het niet, dan kunnen we trots zijn op het laatste deel van het seizoen en de vooruitgang die we in prestaties hebben geboekt. Maar”, zegt hij, “daarover gaan we ons in Abu Dhabi wel zorgen maken.”

Het enige waar Verstappen zich in de vijf resterende Grands Prix, met daarin ook nog twee sprintnummers, op richt is zichzelf. De regels en beslissingen die McLaren, de werkgever van Piastri en diens naaste achtervolger Lando Norris, neemt, zijn ‘niet zijn probleem’. “Het belangrijkste is dat we een competitieve auto hebben. Is dat het geval en hebben we een kans ze te verslaan, dan doen we dat. Dat is echt het enige waar ik me op focus.”

Gejaagde of, zoals nu in zijn geval, de jager: ook dat maakt Verstappen volgens eigen zeggen niets uit. “Je wilt winnen, ook het kampioenschap. Ik ben weleens vroeg kampioen geworden en heel laat kampioen geworden. Dat we nog om het kampioenschap meedoen is al een verrassing, maar dat vind ik niet erg. Ik beschouw dat als positieve druk. We kunnen ons geen pech of fouten veroorloven”, aldus Verstappen. “Maar het team heeft in het verleden bewezen dat we normaal gesproken goed onder druk kunnen presteren. En dat gaan we tot de laatste race ook nu proberen.”

