Max Verstappen heeft zijn helm voor het Formule 1-seizoen van 2026 onthuld! Het ontwerp volgt de bekende rood-wit-blauwe kleurstelling, met hier en daar subtiele aanpassingen. “Terug met nummer drie”, schreef de viervoudig wereldkampioen op sociale media. Zijn nieuwe racenummer prijkt prominent op de helm, die net als zijn RB22 is voorzien van de nodige glans. Bekijk hier de foto’s!

De nieuwe helm van Max Verstappen behoudt het vertrouwde design; een witte basis aangevuld met zijn iconische leeuwenlogo en de kenmerkende rood-blauwe elementen en Red Bull-logo’s op de flanken Achterop zijn nog steeds de vier sterren te zien, één voor elke wereldtitel die hij heeft veroverd. Nieuw zijn de logostickers van Ford Racing, de motorpartner van Red Bull.

Op de achterste flap van de helm is ook een belangrijke wijziging doorgevoerd. Sinds 2022 gebruikte Verstappen racenummer één op zijn helm, maar die eer is nu voorbehouden aan regerend wereldkampioen Lando Norris. Voor 2026 kiest Verstappen voor nummer drie, naar eigen zeggen zijn ‘favoriete nummer’. Dat nummer was eerder in gebruik door Daniel Ricciardo, maar hij stond het graag af aan zijn oud-teamgenoot. “Een paar drankjes hebben geholpen”, grapte Verstappen tijdens de season launch van Red Bull in Detroit.

Bovenaanzicht (Verstappen.com)

Zijaanzicht (Verstappen.com)

Vooraanzicht (Verstappen.com)

