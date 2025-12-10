Max Verstappen moet het volgend jaar zonder topadviseur Helmut Marko stellen. De 82-jarige Oostenrijker, die Verstappen ruim tien jaar geleden een plekje in de Formule 1 aanbood, gaat met pensioen. Red Bull maakte dinsdag bekend dat hij zijn ontslag heeft ingediend. Voor Verstappen was Marko één van de belangrijkste steunpilaren binnen het team. Op zijn sociale media deelde hij een emotionele boodschap.

Na afloop van het Formule 1-seizoen – en de verhitte titelstrijd tussen McLaren en Max Verstappen – voelde Helmut Marko dat het tijd was om een punt te zetten achter zijn lange carrière in de autosport. “Alles wat we samen hebben opgebouwd en bereikt, vervult me met trots”, reageerde hij in een officieel persbericht van Red Bull. “Het nipt missen van het wereldkampioenschap dit seizoen heeft me diep geraakt. Het werd me duidelijk dat het voor mij persoonlijk tijd is om dit zeer lange, intense en succesvolle hoofdstuk af te sluiten.”

‘Eeuwig dankbaar’

Max Verstappen deelde op sociale media een eigen boodschap aan Helmut Marko, één van zijn belangrijkste vertrouwelingen binnen de Red Bull-gelederen. “Dankjewel, Helmut”, luidde het bericht. “We hebben alles bereikt waar we ooit van droomden. Ik ben je eeuwig dankbaar voor je vertrouwen in mij.” Het is een mooi eerbetoon aan Dr. Marko, die een sleutelrol speelde in de Formule 1-carrière van de Nederlander. Met zijn scherpe blik voor talent bood hij een 17-jarige Verstappen in 2015 een stoeltje bij Toro Rosso aan. In 2016 promoveerde de Nederlander naar het hoofdteam… de rest is geschiedenis.

De toekomst van Helmut Marko kwam begin vorig jaar al in het geding. Teambaas Christian Horner werd destijds beschuldigd van grensoverschrijdend gedrag, wat leidde tot een breuk tussen het Oostenrijkse kamp en de Thaise grootaandeelhouders. Verstappen nam het echter op voor Helmut Marko en benadrukte herhaaldelijk zijn loyaliteit aan de topadviseur. Hij koppelde bovendien zijn eigen toekomst aan die van Marko.

