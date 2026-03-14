Het is – voorzichtig uitgedrukt – nog niet het weekend van Max Verstappen. Na een moeizame sprintkwalficatie op vrijdag viel zaterdagochtend ook de door George Russell gewonnen sprintrace voor hem in het water. “Helemaal ruk”, vond de viervoudig wereldkampioen van Red Bull.

Verstappen begon op het Shanghai International Circuit vanaf P8 aan de sprintrace over negentien ronden. Hij kwam bij de start echter moeizaam van zijn plek en viel terug naar P20. “Ik had geen vermogen”, reageerde hij in de paddock voor de camera’s van Viaplay. “Ik denk dat het hetzelfde was als wat Liam Lawson overkwam in Australië.”

In het vervolg van de sprintrace kwam Verstappen nog wel terug in het middenveld, maar hij eindigde met P9 net buiten de punten. In heldere bewoordingen liet Max Verstappen na afloop weten wat hij ervan vond. “Het was helemaal ruk, daar hoef ik het niet over te hebben. Gewoon geen balans, geen grip, banden naar de kloten…”

Voor de kwalificatie zullen nog de nodige aanpassingen aan de auto worden doorgevoerd, bevestigde Verstappen. “Ja, we gaan wel wat proberen.”

De kwalificatie voor de GP van China is zaterdag 08.00 uur Nederlandse tijd.

