Max Verstappen komt na zijn vroege uitschakeling in Q2 in de kwalificatie van de GP Japan met een heldere conclusie: “We hebben problemen en die zijn veel groter dan vorig jaar.” Het belooft weinig goeds voor de race zondag en de komende tijd.

“Het gaat niet goed dit weekend, maar we dachten dat we na de derde vrije training iets hadden opgelost”, aldus Verstappen in gesprek met F1TV na afloop van de sessie. “Dat blijkt niet zo. De auto glijdt alle kanten op en is het moeilijk om de balans te vinden.”

Vorig seizoen had Red Bull Racing het aanvankelijk ook lastig, maar de issues met de RB21 kreeg het team onder de knie. Of dat ook nu kan met de RB22? Verstappen: “We hebben veel grotere problemen dan vorig jaar. Sommige onderdelen functioneren gewoon niet, ze werken niet op de manier die wij willen.”

Bij Sky Sports voegde hij er nog wat aan toe. “Er was veel onderstuur in de auto en in de kwalificatie was die voor mij weer onbestuurbaar. Dus dat is iets waar we naar moeten kijken. Ik rijd dit weekend ook met een ander aerodynamisch pakket, maar het lijkt erop dat dat niet werkt. Dus dat is ook niet best.”

