Max Verstappen vindt de FIA persconferenties tijdens raceweekends inmiddels tijdsverspilling geworden. Dat vertelde hij gisteren in Montreal, nadat hij even daarvoor uit zijn slot was geschoten tijdens de sessie die plaatsvond na de kwalificatie. De Britse vragensteller Tom Clarkson informeerde niet voor het eerst bij Verstappen naar een mogelijke schorsing.

“Het is gewoon kinderachtig. Ik vind het tijdsverspilling, ik heb er echt helemaal niks mee. Ze hebben waarschijnlijk niets beters te vragen. Het is gewoon heel irritant aan het worden”, zo vertelde Verstappen in de paddock van Montreal in een onderonsje met enkele Nederlandse journalisten, naar aanleiding van de persconferentie even daarvoor.

Het wordt er allemaal niet leuker op, verzucht Verstappen. “Als ik er zit, tel ik in ieder geval af hoe lang zo’n persconferentie nog duurt. Dit is zeker niet leuk. Ik ben hier om een prestatie te leveren en het beste voor het team te doen en daarna ga ik weer naar huis. Ik ben hier niet voor andere dingen. En dit soort commentaar van de Engelse pers is gewoon heel kinderachtig. Ik wil er niet teveel tijd aan verspillen.”

