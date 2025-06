Max Verstappen is klaar met alle vragen over een dreigende schorsing. Tijdens de persconferentie na de kwalificatie is de Nederlander in Canada kort van stof. “Het maakt me echt boos”, klinkt het zichtbaar geïrriteerd.

“Ik hoef het niet nog een keer te horen”, antwoordt Max Verstappen op vragen over een mogelijke schorsing nu hij ook nog eens een eerste startrij vormt met nota bene George Russell. “Al sinds donderdag gaat het erover. Het is gewoon tijdverspilling. Het is erg kinderachtig. Daarom wil ik ook echt niet te veel zeggen, want het is echt irritant.”

Bandenslijtage

Verstappen zette in zijn eerste run in Q3 de snelste tijd neer. Daarna wisselde hij van de rode naar de gele band, waarmee hij zichzelf zelfs nog verbeterde. Voor poleposition bleek het echter niet genoeg: George Russell had eveneens een setje mediums onder zijn Mercedes laten monteren en verraste vriend en vijand door zowel Verstappen als Oscar Piastri achter zich te houden. “Het ging goed”, concludeert een zichtbaar tevreden Verstappen over de kwalificatie. “Ik maakte in elke sessie vooruitgang. We hadden het zo gepland met de mediumband. Alles werkte goed. Dus daar ben ik blij mee.”

Over zijn kwalificatieresultaat is hij wel te spreken. En wat verwacht hij van de race op zondag? “Gisteren had iedereen wat bandenslijtage. Dat zullen we morgen proberen onder controle te houden, zeker gezien de warme temperaturen”, zegt Verstappen strijdlustig. “Ik ben tevreden als ik op het podium sta. Ik probeer zo competitief mogelijk te zijn en het maximale uit de auto te halen.”

